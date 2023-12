Bocalom acende Luzes Natalinas na capital com direito a neve artificial

A Prefeitura de Rio Branco inaugurou neste sábado, 9, a decoração natalina do Natal de Vida, Esperança e Dignidade, na Praça da Revolução, centro da capital. A grande novidade, segundo a gestão, é um simulador de neve.

Na solenidade, o prefeito Tião Bocalom, lembrou o sentido cristão do natal. “Vamos lembrar do nascimento de Jesus, que veio para a terra para nos salvar e nos ensinar a cuidar um do outro com fraternidade. Temos que aprender uma rotina de olha ao próximo, pois foi isso que Jesus nos ensinou. Vamos espalhar o espírito natalino por toda Rio Branco”. Além das luzes no centro de Rio Branco, a gestão municipal também decorou as principais avenidas e ruas da cidade, e preparou, em parceria com associações e federações, mais de R$ 300 mil reais em premiações em um concurso que beneficiará comércios, residências e veículos decorados.

O secretário de Infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira, falou sobre as novidades da decoração este ano.”Este ano temos uma árvore natalina de 21 metros com efeito de neve, com uma câmara fria de 10°c para imitar o Pólo Norte, 20 mil metros de cordão luminoso, 15 mil metros de mangueira de led, 60 refletores, 15 mil metros de luzes em cascatas, ao investimento de R$ 750 mil, mas muita coisa foi aproveitada do ano passado”, disse.

A neve artificial é composta por uma espuma à base de água, que é ventilada para fora da casinha do Papai Noel em intervalos de 10 minutos durante todas as noites, nos períodos de apresentação do Papai Noel.

O Papai Noel, que receberia as crianças da árvore de natal, acabou ficando preso no trânsito da Avenida Getúlio Vargas e atrasou a chegada, causando correria nos bastidores da organização do evento. Um outro Papai Noel, que circulava ela praça, chegou a ser cogitado para substituir o ator contratado pela Fundação Garibaldi Brasil para diminuir o desgaste do atrapalho, mas foi rejeitado. “Este é vermelho, o nosso é azul”, disse um secretário. Às 20:15h, mais de duas horas após o início do evento, o Papai Noel “certo” e azul chegou ao local escoltado pela Banda Musical Corujas de Ouro, da escola estadual Neutel Maia, e agentes da Superintendência Regional de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, quando foi recebido pelo prefeito Tião Bocalom e tirou fotos com a multidão.

Veja a galeria de fotos de Sérgio Vale: