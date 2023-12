Bitcoin tem maior valor em 18 meses com juros mais baixos e regulação no radar

O preço do bitcoin disparou acima de US$ 40 mil (R$ 195.120) na segunda-feira (4), atingindo seu nível mais alto em 18 meses.

Os investidores aguardam um ambiente de taxas de juros mais baixas e aprovações regulatórias importantes que poderiam tornar o criptoativo mais popular.

Nas últimas 24 horas, o ativo subiu mais de 5%, sendo negociado a US$ 41.600 (R$ 202.923,30), segundo a CoinMarketCap.

Na sexta-feira (1º), as expectativas dos investidores se tornaram mais otimistas após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ter dito que a política monetária do banco central dos Estados Unidos estava “assentada em território restritivo”.

Alguns interpretaram o discurso como um sinal de que os aumentos das taxas de juro tinham terminado, embora Powell tenha reforçado que o Fed estava preparado para aumentar as taxas novamente se necessário.

“O Bitcoin quebrar US$ 40.000 não é tão interessante quanto na primeira vez que aconteceu em janeiro de 2021”, disse Antoni Trenchev, cofundador do credor de criptomoedas Nexo.

“No entanto, considere onde estávamos há um ano, com US$ 15.500 (R$ 75.608,44), e esta é uma recuperação significativa na sorte de um ativo que parecia morto e enterrado.”

Crises recentes

A recuperação também reflete a vontade dos investidores de superar os escândalos mais recentes das criptomoedas.

Em novembro, Changpeng Zhao, o bilionário fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, se declarou culpado de acusações federais de lavagem de dinheiro e renunciou ao cargo de CEO.

O caso foi deflagrado semanas depois que um júri condenou o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried , por orquestrar uma fraude multibilionária.

Expectativa por ETF

O Bitcoin agora subiu 150% no ano, embora permaneça longe da máxima histórica de US$ 69.000 (R$ 336.580) em novembro de 2021.

Parte do entusiasmo depende das expectativas de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) aprovará um fundo negociado em bolsa com foco em bitcoin, ou ETF à vista.

A SEC enfrenta o prazo de 10 de janeiro para aprovar solicitações para esses fundos.

Um ETF spot de bitcoin permitiria que investidores tradicionais tivessem exposição ao ativo digital sem realmente possuí-lo.

O mercado há muito deseja uma maneira de aproveitar as altas dos ativos digitais, mas sua volatilidade também tornou a posse de bitcoin pouco atraente fora da comunidade de ativos digitais.