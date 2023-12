“Banho de sangue” das facções mata 45,7% de jovens no Acre

De acordo com os dados mais atuais do Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre, as mortes violentas intencionais (MVI) ocorridas de janeiro a outubro de 2023 no Acre apresentaram redução de 2,8%, se comparadas ao total registrado no mesmo período de 2022.

Em outubro, ocorreram 175 assassinato, sendo que 73 deles são atribuídos ao tráfico de drogas com conflitos internos e externos nas facções criminosas.

Analisando o histórico mensal do total de MVI de janeiro de 2020 a outubro de 2023, a média mensal de MVI no ano de 2022 foi de 20 assassinatos, enquanto no mês de outubro de 2023 foram registradas 13 mortes, ou seja, 35% a menos do que a média mensal de 2022.

Segundo o OAC do MP, o Estatuto da Juventude define que são considerados jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade -e, analisando os dados de janeiro a outubro de 2023, 45,7% das vítimas corresponde a jovens. “Percebe‐se, ainda, uma grande concentração na faixa de idade de 30 a 34 anos (18,3%)”, diz o Observatório.