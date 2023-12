Bandidos roubam caminhão da Bemol e fogem após colidir em poste no Acre

Um caminhão da loja de eletrodomésticos Bemol foi roubado nessa segunda-feira, 4,

na Rua Sanacre, situada no bairro Santa Inês, em Rio Branco (AC). Funcionários da empresa foram rendidos e o veículo roubado.

Por sorte, uma guarnição do Oficial de Operações da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou o veículo na tarde do mesmo dia, já na Travessa Salin Farra, bairro Triângulo.

Os militares foram acionados via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) a respeito da ocorrência e a guarnição conseguiu visualizar o veículo, um caminhão baú da Mercedes-Benz, transitando pela Avenida Chico Mendes.

Após perseguição, o suspeito que dirigia o caminhão bateu em um poste e os ocupantes fugiram do local, não sendo possível prendê-los.

O veículo, após trabalhos da Perícia Técnica, foi encaminhado à Delegacia localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, para serem tomadas as medidas pertinentes ao caso.