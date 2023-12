Bahia goleia o Atlético-MG e confirma permanência no Brasileirão Série A

Com um meio de campo bem povoado, o Bahia conseguiu segurar o ímpeto do Atlético e executou melhor sua proposta de jogo. O Tricolor abriu o placar logo aos dez minutos, quando pressionou a saída de bola do galo, recuperou a posse com Rezende e balançou as redes com Cauly. Nos minutos seguintes, os visitantes ficaram mais com a bola, mas não conseguiram criar grandes chances. Pelo menos até os 35 minutos, quando Igor Gomes achou passe na medida para Paulinho deixar tudo igual. O empate parecia definido quando Thaciano cruzou para Luciano Juba marcar o segundo do Tricolor aos 51 minutos da primeira etapa.