Atacante do América-MG cobra, e santista faz PIX de R$ 50 mil pelo gol sobre o Bahia

Além de balançar as redes duas vezes na vitória sobre o Bahia por 3 a 2, o atacante Renato Marques, do América-MG, deixou o jogo desse domingo (4) com o “bolso cheio”.

Isso porque, na última semana, o humorista Dihh Lopes, torcedor do Santos, havia prometido pagar R$ 50 mil ao jogador que marcasse o gol do triunfo do Coelho no Independência, em Belo Horizonte.

Após o jogo, Renato Marques fez questão de ir às redes sociais para cobrar a promessa. O atacante comentou em postagem do humorista: “Faz o pix irmão (sic)”. Dihh Lopes, então, efetuou o pagamento e jurou fazer novo PIX de R$ 50 mil para o jogador que marcar o gol da vitória do Red Bull Bragantino sobre o Vasco e do Atlético-MG sobre o Bahia.

Tudo isso tem o objetivo de “ajudar” o Santos na luta contra o rebaixamento. O time da Vila, que está em 15º colocado, com 43 pontos, irá para a última rodada do Campeonato Brasileiro com chance de ser rebaixado para a Segunda Divisão.

Outros times lutam contra a queda, o Vasco, em 16º, tem 42 pontos, enquanto o Bahia, em 17º, tem 41.

Na 38ª rodada, o Santos enfrentará o Fortaleza, no Castelão, em Fortaleza. O Vasco, por sua vez, terá pela frente o Red Bull Bragantino em São Januário, no Rio de Janeiro. Já o Bahia jogará contra o Atlético-MG, na Fonte Nova, em Salvador. Todos os confrontos serão disputados às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6).

Renato Marques Cria da base do América, Renato Marques começou como titular no lugar de Gonzalo Mastriani para o duelo diante do Bahia, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante marcou o segundo e o terceiro gol do Coelho no Independência. Anteriormente, ele já havia balançado as redes uma vez como profissional.