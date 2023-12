Após paralisação, motoristas de app voltam a trabalhar em Tarauacá, no interior do Acre

Após dois dias de paralisação em protesto à falta de segurança para os trabalhadores, os serviços de transporte por aplicativo voltaram a funcionar nesta quarta-feira, 26, em Tarauacá, no interior do Acre.

A manifestação começou depois que no sábado, 24, um motorista de aplicativo foi abordado por homens que se passavam por clientes, nas proximidades da ponte sobe o rio Tarauacá, no bairro Corcovado. No desespero, o motorista saltou do veículo em movimento, que acabou caindo em uma ribanceira, mas os assaltantes conseguiram alcançar a vítima, dominá-la, e torturaram-no.