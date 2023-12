Após quarenta dias, Polícia Civil de Senador Guiomard recupera Pá Carregadeira furtada de fazenda

O fazendeiro Henrique Cardoso, proprietário da fazenda Nictheroy, localizada na BR-317, informou na manhã desta quarta-feira, 20, que a Pá Carregadeira furtada da propriedade no dia 8 de novembro passado foi recuperada.

De acordo com ele, a recuperação do equipamento foi resultado de um trabalho de um trabalho de investigação muito bem feito pela Polícia Civil de Senador Guiomard.

“Parabéns para Polícia do Quinari. Graças a investigação bem feita do policial Batista. Ele entregou ontem a minha Pá Carregadeira roubada. Parabéns também aos Delegados Saulo e Rômulo. Delegacia do Quinari é um exemplo a ser seguido no Brasil”, disse Cardoso.

Segundo o que o fazendeiro informou ao ac24horas, a máquina estava nas áreas invadidas da Fazenda Palotina, entre as cidades amazonenses de Boca do Acre e Lábrea, nas proximidades da fronteira com o Acre.

À época do roubo, Henrique Cardoso, conhecido por ser um dos maiores produtores de milho do Acre, contou que a máquina foi embarcada pelos ladrões em um caminhão-prancha diante das vistas de alguns funcionários, que não desconfiaram da ação criminosa, achando que se tratava de uma operação da própria fazenda.

“Foi roubada no Cantinho do Zito, quarta-feira, às 9 horas da noite, uma pá carregadeira modelo CASE W20. Ela estava com problemas mecânicos e o gerente achou que estava segura nesse retiro. Quando ela foi embarcada, havia uma caminhonete branca, da cor da que meu filho possui, e os funcionários não desconfiaram que se tratava de roubo”, explicou.