América-MG derrota o Bahia e volta a vencer pelo Brasileirão após mais de três meses

Em confronto que impactou diretamente a briga pelo rebaixamento, o América venceu o Bahia, por 3 a 2, no Independência, em Belo Horizonte. O jogo foi válido pela 37ª do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Ricardo Silva e Renato Marques (duas vezes) para o time alviverde, Everaldo e Ademir, anotaram para a equipe tricolor. O Coelho não vencia um jogo pela competição há mais de três meses.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou movimentado e nos 15 primeiros minutos, o América teve mais posse de bola e tomou as ações ofensivas com mais intensidade. Aos poucos, o Bahia foi equilibrando a partida e tendo um apoio muito grande do meio-campo para achar os espaços, especialmente, nas laterais, nas subidas do lateral-direito Gilberto.

E por esse lado, aos 25′, após um cruzamento, o atacante Biel dominou a bola de peito e o lateral-direito Matheus Henrique ‘desarmou’ a jogada tocando o braço na bola, o árbitro marcou pênalti. O atacante Everaldo foi para a cobrança e abriu o placar. No entanto, a vantagem do ‘Tricolor de Aço’ não durou muito.

Quatro minutos depois, em ótima cobrança de escanteio do meio-campista Martínez, o zagueiro Ricardo Silva subiu na pequena área e desviou de cabeça para deixar a partida empatada. Com o jogo em igualdade no placar, América e Bahia buscaram explorar os espaços deixados de parte a parte e o jogo ficou ‘lá e cá’.

Em uma boa trama ofensiva pelo meio, aos 38′, Martínez achou o volante Lucas Kal, um pouco mais adiantado. Ele então acionou o atacante Renato Marques, que ao dominar a bola, já girou e acertou um excelente chute de perna esquerda no canto direito do goleiro Marcos Felipe. Coelho na frente ao final da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

Já no início da etapa completar, o que já não estava muito bom para o time baiano acabou piorando. Logo aos 2′, o meio-campista Rodriguinho fez um grande cruzamento da direita que encontrou Renato Marques. O atacante fechou na segunda trave e desviou para o fundo das redes, fazendo seu segundo gol.

Com isso, o Bahia foi cada vez mais para cima, deixando alguns espaços para o contra-ataque. Dez minutos depois, com o jogo oferecendo espaços para os ataques, o meio-campista Cauly recebeu com liberdade e achou um grande passe para o atacante Ademir.

Ele driblou o goleiro e completou para o fundo do gol e fez valer a lei do ex. Em outro contra-ataque do time baiano, Biel foi lançado e derrubado fora da área por Matheus Henrique. Como o último homem de defesa, o árbitro levantou o cartão vermelho e o Coelho ficou com um jogador a menos.

Em vantagem numérica, o Bahia foi para cima, com mais posse de bola e criando as melhores chances. Tanto que em dois lances semelhantes, em jogada de Biel pelo lado esquerdo, Ademir desperdiçou as jogadas e não concluiu com precisão. Tanto que só na segunda etapa, o time tricolor terminou com 15 finalizações, mas apenas duas em direção ao gol. Mesmo com uma pressão gigantesca do Bahia, o América conseguiu suportar e sair com os três pontos do Independência.