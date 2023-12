Acusado de matar jovem a tiros na Sobral é condenado a mais de 37 anos de prisão

Ygor de Araújo estava em uma motocicleta e foi levar uma prima em casa no Residencial Cabreúva – FOTO: Arquivo ac24horas

O júri popular ocorrido nessa quinta-feira, 30, condenou Wandresson Tavares Coelho a mais de 37 anos de prisão por homicídio qualificado e por integrar organização criminosa. O acusado assassinou o ex-atacante da base do Vasco-AC, Ygor Santos de Araújo, de 21 anos, em 28 de março de 2022. O julgamento ocorreu na 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Rio Branco.

Na época do crime, Ygor de Araújo estava em uma motocicleta e foi levar uma prima em casa no Residencial Cabreúva. Já na volta, ele foi perseguido e abordado por dois motoqueiros, que o executaram com cerca de três tiros. Após o crime, a dupla fugiu do local.

Na sentença, a juíza Luana Campos entendeu que Wandresson Coelho matou o ex-atacante por motivo torpe, para exaltar o nome da organização criminosa no qual ele pertencia, e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele não pode recorrer da sentença em liberdade. “Ademais, seria um contrassenso conferir ao acusado, que encontra-se custodiado até a presente data e agora condenado pelo júri popular, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação”, declarou a magistrada.