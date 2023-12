Acusado de matar filho de 7 meses, é preso e se mata em Delegacia no Acre

Por Davi Sahid e Denise Moreira

O criminoso Jailton Martins Pereira, de 28 anos, que agrediu, mordeu e supostamente abusou sexualmente de seu filho de 7 meses, que foi preso na manhã desta sexta-feira, 15, por Agentes de Polícia Civil foi encontrado morto dentro da cela da Delegacia de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia, Jailton usou a própria bermuda e cometeu o suicídio.

A Corregedoria de Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e saíram de Rio Branco em direção ao município de Epitaciolândia, para a realização da perícia e recolher o corpo e encaminhar até a capital para os exames cadavéricos.

Entenda o caso

O pequeno Kauan Venicio Dias Martins, de 7 meses, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco na manhã desta última terça-feira, 12, após ser vítima de agressão física e um possível estupro ocorrido em uma residência situada no bairro Belo Jardim no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu pelo turno na noite no hospital.

A mãe da criança que é moradora do Bairro Belo Jardim, deu entrada pela madrugada de terça-feira, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Segundo Distrito da capital, alegando que a criança amanheceu com febre e que estava muito ruim, e que após dar o leite, a criança dormiu. Ao acordar Kauan estava gemendo, gelado e roxo.

Funcionarios encontraram Kauan com várias marcas de agressão física, com mordidas pelo corpo, com a parte íntima violada e em parada cardiorrespiratória. Ao perceberem a gravidade do caso, rapidamente chamaram os Medicos, foi feito as massagens cardíaca por 40 minutos e Kauan foi reanimado, entubado e estabilizado.

Pela manhã a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os Paramédicos encaminharam o pequeno Kauan em estado de saúde gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A mãe da criança identificada como Vangela Dias França foi encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para prestar esclarecimentos. A mãe relatou a Delegada que o responsável pelos crimes contra o pequeno Kauan foi o próprio pai, identificado como Jailton Martins Pereira.

“Infelizmente, o bebê veio a óbito em decorrência da violência sofrida. A situação torna-se ainda mais alarmante, pois o agressor está foragido. Vale ressaltar que ele cumpria pena no regime semiaberto por outros delitos, mas conseguiu quebrar a tornozeleira eletrônica e agora está fugindo da Justiça”, informou a delegada, Dra. Kelcinaira Mesquita.