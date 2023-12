Homem é encontrado morto em sala psiquiátrica do PS de Rio Branco

Por Davi Sahid

Sandro Torres Cavalcante, de 56 anos, foi encontrado morto ma sala de psiquiatria do Pronto-Socorro de Rio Branco na tarde desta terça-feira, 19.

Em março deste ano, ele havia sofrido um acidente de trânsito enquanto trafegava em uma motocicleta e colidiu contra um caminhão. Com o impacto, caiu desmaiado e teve as pernas fraturadas.

Ele se recuperou, mas, com a divulgação de sua imagem no acidente, passou a receber denúncias de mulheres que o acusaram de suposto estupro. Após esse episódio, teria entrado num um quadro depressivo.

No dia 15 deste mês de dezembro, a família informou que ele teria tentado contra a própria vida em casa. Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi encaminhado ao Pronto-Socorro. Torres foi internado e recebeu os devidos atendimentos.

No entanto, acabou sendo encontrado morto nesta terça-feira. O corpo de Sandro foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos. O caso será investigado pela Polícia Civil

Veja a nota

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, vem a público esclarecer a morte de um paciente internado no leito de saúde mental do Pronto-Socorro de Rio Branco.

É com profundo pesar que informamos que o paciente em questão estava sendo acompanhado pela equipe de profissionais da saúde mental há alguns dias, devido a várias tentativas de tirar a própria vida.

No entanto, apesar de todos os esforços médicos, protocolos e procedimentos adequados que foram seguidos durante a sua internação, visando a sua segurança e bem-estar, lamentavelmente, o paciente cometeu suicídio.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para investigação detalhada das circunstâncias desta situação. Esta medida é essencial para que sejam esclarecidos todos os aspectos do ocorrido e, caso necessário, possamos implementar medidas adicionais para prevenção de outros casos semelhantes. Além disso, afirmamos que será aberta uma sindicância interna para averiguar todas as informações relacionadas ao caso.

Neste momento de luto, prestamos nossas mais sinceras condolências à família enlutada, oferecendo todo o apoio necessário para enfrentar essa dolorosa perda.

Reforçamos também o nosso compromisso de continuar trabalhando incansavelmente para oferecer um atendimento de qualidade, visando o bem-estar e a segurança de todos os nossos pacientes.

Pedro Pascoal

Secretário de Estado de Saúde