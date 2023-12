Acreanos planejam viajar pelo mundo caso ganhem Mega da Virada de R$ 570 milhões

Apostadores da Mega Sena da Virada 2023 em Rio Branco mudaram o hábito e, para fugir de longas filas, começaram a apostar no prêmio estimado em R$ 570 milhões desde o dia 13 de novembro, quando abriram as apostas, segundo os gerentes de lotéricas em Rio Branco.

A antecipação dos jogadores aliviou o número de jogadores nas filas, segundo a gerente de uma casa lotérica no centro da capital: “Este ano o número de apostas é muito maior, mas as pessoas começaram a apostar ainda em novembro, então nestes últimos dias temos presenciado filas menores, o que é melhor para o movimento da casa”, disse Sônia Costa.

Jerusa de Souza Carneiro, moradora do bairro Cidade do Povo, no segundo distrito da capital, disse que, por gosto, não sairia da Cidade do Povo nem ganhando o prêmio, pelos laços criados com a comunidade, mas já especula que ganhando os quase meio bilhão de reais, terá que se afastar: “vou fazer muita coisa, a primeira delas é viajar pro Caribe com minha família todinha. Mesmo que, quando a gente ganha um valor desses, tenha que se mudar, eu vou criar um projeto social pra ajudar as pessoas da minha comunidade, que necessitam, principalmente as crianças carentes, meu objetivo é este. Mas vou continuar sendo essa pessoa, não vou mudar, as pessoas sabem o coração que eu tenho. Fiz dois jogos, gastei R$ 10 e vou ganhar, tenho fé que vou ganhar”.

Já a apostadora Fátima Pereira dos Santos, disse que já tem o roteiro da viagem dos sonhos na mente: “Vou viajar com a família para Portugal, Estados Unidos, passando pela Flórida, mas vou morar mesmo em Portugal com meus dois filhos. Eu vou ganhar esse prêmio, vou dormir na noite de sorteio milionária, e aí pretendo fazer um projeto social para crianças e idosos”.