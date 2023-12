Acreano de Assis Brasil conquista título nacional de rodeio e fatura R$ 100 mil reais em São Paulo

Em uma disputa que contou com os 30 melhores peões do Brasil, Yan Victor Santos, natural do município de Assis Brasil, interior do Acre, conquistou na noite de domingo, 10, na cidade de Avaré, em São Paulo, o título nacional da Confederação Nacional do Rodeio (CNAR), entidade que reúne os principais campeonatos do país e faturou o prêmio de R$ 100 mil reais.

A pouco tempo atrás, o acreano havia perdido o campeonato de Barretos na última montaria, desta vez, montando o touro Trinca Ferro, o acreano obteve nota 90,25 e superou os demais finalistas ao vencer o torneio nacional também na última montaria na cidade do interior paulista e, assim, teve um desfecho feliz.

Bastante emocionado, o peão revelou que há dois anos não vem ao estado, agora, com a vitória e dinheiro em mãos, avisou que vem comemorar no Acre na próxima semana junto aos familiares da região de fronteira. “Quero agradecer a Deus. Eu estava pensando que não ia dar certo, mas Deus é tão maravilhoso que me capacitou em ganhar esse rodeio e semana que vem vou ao Acre ver minha família”, declarou.

Na última sexta-feira, Yan, desta vez em cima do touro texano, havia ganhado um prêmio de mil reais pela melhor nota da noite e também a classificação para a final do torneio, onde acabou de sagrando campeão e, possivelmente, uma vaga para disputar competições no Texas, Estados Unidos.

Veja o vídeo abaixo: