Acreano criador do “Shampoo Esperança” se recupera de problemas de saúde

Em maio passado, o ex-seringueiro Carlos Pinto da Silva, 69 anos de idade, conhecido no Acre e também fora do estado como o descobridor do Shampoo Esperança, um poderoso auxiliar no combate a calvície que chegou a gerar emprego e renda para cerca de 50 famílias no município de Tarauacá, recorreu à internet para pedir ajuda para fazer um sério tratamento de saúde.

Ele contou, à época, que há mais de um ano vinha enfrentando problemas vasculares nos membros inferiores causados por um quadro de insuficiência venosa que evoluiu para uma necrose em uma das pernas. A grave situação levou a família e amigos a lançarem uma vaquinha virtual na internet com o objetivo de levantar recursos para o tratamento, que consistia na realização de uma cirurgia.

Nesta quarta-feira, 6, Carlos Pinto entrou em contato com o ac24horas para agradecer pela divulgação campanha pelo jornal e para dizer que teve boa recuperação do problema de saúde, inclusive, voltando a ter condições para trabalhar, junto com a família, na fabricação do famoso shampoo, que já voltou a comercializar.

“Estou muito grato a todos que me ajudaram com a dificuldade que passei. Já estamos produzindo novamente o shampoo, que está tendo boa procura”, disse.

Ainda em maio, Carlos revelou à reportagem Carlos Pinto que a sua maior dificuldade era não poder mais trabalhar, e disse que havia sido enganado por uma pessoa que trabalhou com ele, dando-lhe um prejuízo de R$ 600 mil e passando a ganhar dinheiro indevidamente com a marca que criou.

Pinto nasceu na colônia de Várzea Grande, no igarapé Esperança, afluente do rio Tarauacá. Tradicional homem da floresta, ele diz que cresceu aprendendo a valorizar a natureza e a tirar dela o seu sustento. O convívio com o ambiente o fez ter um vasto conhecimento empírico, resultado de vários anos de experiência e vivência na floresta, que derivaram no produtor que criou.