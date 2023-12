Acre teve saldo positivo de 243 empregos em novembro, diz Ministério do Trabalho

O Acre teve um saldo positivo na geração de emprego no mês de novembro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A informação foi divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e no estado foi registrado 3.790 admissões e 3.457 demissões, o que provocou um saldo positivo de 243 empregos ao longo do mês, tendo uma variação de 0,25% a mais no número de pessoas contratadas em relação aos demitidos.

O índice de geração de emprego é maior do que o registrado nos estados de Rondônia, Tocantins e Pará, na região Norte. O número também é maior do que a média registrada em toda a região, que foi 0,21%.

Em relação ao restante do país, o índice referente a geração de emprego no Acre é apenas do que o registrado na Região Centro-Oeste, que foi de 0,14%. A média nacional no mês de novembro 0,29%.

O Brasil registrou saldo positivo de 130.097 vagas de emprego no último mês. Os dados de dezembro devem ser maiores em todo o país por conta das contratações pontuais da época de Natal.