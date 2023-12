Acre teve aumento de consumo de energia de 19% este ano entre junho e novembro

O acreano sofreu durante o período chamado de verão amazônico em 2023. A época sem chuvas na região foi maior do que o previsto, durando até dezembro, quando as chuvas regulares deveriam, como é normal, terem iniciado no final do mês de outubro, início de novembro.

A onda de calor extremo provocou redução do nível de igarapés e rios no estado, dificultando o sistema de abastecimento de água em alguns municípios e prejudicando a navegação, principalmente, comprometendo a escoação da produção agrícola ribeirinha.

Um outro dado que confirma o aumento do calor este ano vem do consumo de energia. Conforme dados apurados pelo ac24horas, entre junho e novembro de 2023, o acreano consumiu 19,% a mais de energia do que no mesmo período do ano passado. Nos seis meses deste ano analisados, o consumo de energia no Acre foi de 625.594 MWh. No ano passado, o consumo foi de 525.889 MWh. Entre o período, a maior diferença de consumo de energia foi no mês de outubro quando os acreanos consumiram 31,6% a mais de energia do que no mesmo mês do ano passado.

Em relação a dias específicos, duas datas chamam atenção. No dia 23 de outubro deste ano, o consumo cresceu 57% em relação ao mesmo dia do ano passado. Já em 2 de novembro, Dia de Finados, o consumo em relação ao mesmo dia de 2022 foi de 86%. Nestas datas, mesmo com o aumento de energia este ano, há fatos isolados que explicam a grande diferença. No Dia de Finados do ano passado, por exemplo, choveu por parte do dia. Neste ano, o calor foi considerado acima do normal, o que provocou o aumento de consumo e a grande diferença. Apesar da chegada do período de chuvas regulares, ainda é possível economizar energia com algumas dicas simples. Confira abaixo:

O que fazer para suavizar o custo na conta de energia? Veja algumas dicas

Ar-condicionado

Não deixe portas e janelas abertas com o equipamento ligado.

Mantenha os filtros limpos.

Coloque cortinas nas janelas que recebem sol direto.

Se possível, priorize a temperatura em 23ºC.

Ventilador

Deixe ligado apenas quando alguém estiver usando. Deixar o ventilador ligado com

antecedência para tentar refrescar um ambiente, não funciona, ele

apenas desperdiça energia.

Geladeira

Evite deixar a porta aberta.

Regule a temperatura interna de acordo com o manual de instruções.

Não coloque alimentos quentes dentro do equipamento.

Deixe espaço para ventilação na parte de trás da geladeira.

Não forre as prateleiras.

Descongele a geladeira e verifique as borrachas de vedação regularmente.

Instale longe de locais ou equipamentos de aquecimento, como forno elétrico, fogão,

churrasqueira e micro-ondas, e preferencialmente em um lugar que não pegue sol.