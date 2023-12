Acre terá programação do Réveillon da Família em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Os preparativos para o Réveillon da Família estão a todo o vapor. A grande festa marcada para o próximo domingo, 31, terá programação em Rio Branco, com realização da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), com o apoio do governo do Acre, no estacionamento do Arena da Floresta, e em Cruzeiro do Sul, com realização da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul (Acecs), também em parceria com o governo do Acre, além do Sistema Fecomércio, Sesc-Senac/AC e Casa da Amizade, e acontecerá no Arena Juruá.

Em Rio Branco, o Réveillon da Família vai iniciar às 20h. A abertura acontecerá com bandas locais. Durante a virada do ano, o cantor Murilo Huff irá se apresentar, e o evento encerrará com o cantor Tatau, ex-vocalista da Banda Araketu. A festa vai encerrar às 4h da manhã, de 1º de janeiro de 2024.

Segundo o secretário de Governo, Alysson Bestene, a festa está sendo preparada para receber as famílias acreanas. “Iremos disponibilizar toda a estrutura necessária para receber a população com segurança e proporcionar uma passagem de ano com muita alegria”, destacou o secretário.

Durante a virada de ano haverá um show pirotécnico com fogos de artifício sem estampido, em conformidade com a lei estadual que proíbe o uso de fogos barulhentos.

O governo estima receber cerca de 60 mil pessoas e vai investir mais de R$ 580 mil para a realização do evento, que contará com segurança pública e privada.

O público presente terá à disposição alimentos e bebidas comercializados pelos empreendedores da economia solidária. Será possível levar geleiras, porém não será permitido a entrada com garrafas de vidros, apenas latinhas e materiais descartáveis.

Réveillon da Família em Cruzeiro do Sul

A festa da virada na segunda maior cidade do Acre, será realizada na Arena do Juruá. A previsão de início será às 21h, com a presença dos cantores nacionais Diego & Victor Hugo, que devem iniciar o show após a queima de fogos. As celebrações continuam até as 5h da manhã.

Para quem for participar da virada de ano no Arena da Floresta ou no Arena do Juruá é importante levar 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.