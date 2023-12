Acre tem quase 8 mil matrículas garantidas no projeto Escola em Tempo Integral

O Acre tem 7.913 matrículas garantidas no projeto Escola em Tempo Integral do Governo Federal, segundo release distribuído pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

De acordo com a divulgação, o Ministério da Educação já repassou R$ 12,6 milhões para 18 municípios acreanos implementarem o estudo com carga ampliada no estado.

Até o fim de dezembro, haverá novos repasses. O total pactuado pelo programa no Acre é de R$ 36,8 milhões. Os recursos vão garantir 5.811 matrículas na rede estadual de ensino e outras 2.102 matrículas na rede municipal.

A capital Rio Branco é a cidade com maior número de matrículas previstas no estado. São 537 e um valor total pactuado de R$ 2,4 milhões. Na sequência dos cinco municípios com maior número de matrículas estão Cruzeiro do Sul (288), Marechal Thaumaturgo (172), Feijó (118) e Brasiléia (106).