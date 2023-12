Acre registra aumento de cobertura vacinal em 2023, diz Ministério da Saúde

O Brasil reverteu tendência de queda nas coberturas vacinais e oito imunizantes do calendário infantil registraram alta em 2023. O balanço foi apresentado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 19.

No Acre, neste ano, a cobertura vacinal da 1ª dose da tríplice viral registrou 82,1%, o que representa um crescimento de 11,6% em relação a 2022, quando o estado alcançou 70,5%. O estado também registrou aumento de 10,6% nas aplicações da vacina de poliomielite, cujas taxas saltaram de 49,6% em 2022 para 60,2% em 2023.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde são preliminares e correspondem ao período de janeiro a outubro de 2023, comparados com todo o ano de 2022.

Ao nível nacional, oito vacinas recomendadas do calendário infantil apresentaram aumento nas coberturas vacinais. Para as crianças com um ano, os imunizantes contra hepatite A, poliomielite, pneumocócica, meningocócica, DTP (difteria, tétano e coqueluche) e tríplice viral 1ª dose e 2ª dose (sarampo, caxumba e rubéola) registraram crescimento.

Também houve aumento na cobertura da vacina contra a febre-amarela, indicada aos nove meses. O resultado aponta para a reversão da queda dos índices vacinais que o Brasil enfrenta há cerca de 7 anos, mesmo sem a consolidação dos dados para todo o ano de 2023.

Ao comparar 2022 com 2023, a cobertura vacinal de hepatite A passou de 73% para 79,5%. O primeiro reforço da pneumocócica passou de 71,5% para 78% neste ano. A pólio alcançou 74,6% de cobertura, ante os 67,1% do ano passado.

Entre as vacinas indicadas para menores de 1 ano, a que protege contra a febre-amarela foi a que apresentou o maior crescimento, passando de 60,6% no ano passado para 67,3% neste ano, sendo que todos os estados registraram aumento de cobertura vacinal.

Outro destaque foi a vacina contra o papiloma vírus humano (HPV), que desde 2014 apresentava queda no número de doses aplicadas. A cobertura vacinal subiu 30% neste ano, mesmo com o incremento na população para a qual a vacina deve ser aplicada nesse período.

Com informações do Ministério da Saúde.