Acre enfrenta aumento em casos de Covid-19, mas vacinados não devem se preocupar, diz Sesacre

O Acre enfrenta, mais uma vez, um aumento nos casos de Covid-19, de acordo com o levantamento do Observatório da Saúde do Governo Estadual. Segundo o estudo, 710 novos casos da doença foram registrados em dezembro, ultrapassando o total de casos registrados em novembro, quando 500 notificações foram feitas.

Nos seis primeiros dias de dezembro, o estado notificou 107 pessoas contaminadas pela doença, mas daí até o dia 19, 603 casos foram registrados, indicando que os casos aumentaram ao longo do mês. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, quem está com o esquema vacinal contra a covid-19 em dias não deve se preocupar: “O Covid-19 se tornou uma ‘gripe’, desde que você esteja vacinado pode ficar despreocupado. Não temos mais paciente graves por conta da doença. Os novos casos são de pessoas que não estão com seu esquema vacinal em dia”, afirmou.

No último dia 20 de dezembro, a Secretaria de Saúde do Acre recomendou a volta do uso de máscaras, para tentar frear o avanço da Covid-19 e de outras síndromes respiratórias. “O uso de máscaras continua sendo recomendado, principalmente para quem tem sintomas e sinais gripais. Muito importante essa recomendação, já que uma das medidas preventivas da Covid-19 é a quebra da cadeia de transmissão e evitar que uma pessoa contaminada não contamine uma sadia”, explica Edvan Meneses, chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre.