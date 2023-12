Acre não sabe quantas vacinas contra a dengue vai receber

Após o Ministério da Saúde anunciar a incorporação da vacina contra dengue no Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil passa a ser o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.

Ocorre que a vacina, conhecida como Qdenga, não será utilizada em larga escala em um primeiro momento, já que o laboratório fabricante, Takeda, afirmou que tem uma capacidade restrita de fornecimento de doses.

Por isso, a vacinação será focada em público e regiões prioritárias. Com isso, a Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) ainda não sabe precisar quantas doses, quando e quais os grupos prioritários irão receber o imunizante na primeira etapa de vacinação.

“Todos os estados vão receber, mas, neste primeiro momento, apenas parte dos grupos prioritários receberão a imunização, o que não foi decidido ainda pelo Ministério da Saúde. Apesar da vacina ter sido incorporada no SUS, ainda não foi incorporada pelo PNI. Só após isso é que saberemos quem vai receber primeiro a vacina”, destaca Renata Quiles, coordenadora do PNI no Acre.

Está previsto uma reunião agora em janeiro com a participação de todos os estados, onde o MS deve anunciar quem terá prioridade na vacinação.