Acisa realiza treinamento “Estratégia da Magia” para empresários e colaboradores

Conhecer e colocar em prática as principais estratégias para encantar e conquistar clientes, utilizadas pelas maiores empresas do mundo. Esse é o objetivo do treinamento a “Estratégia da Magia”, oferecido pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre – Acisa, para um público de 60 pessoas, formado por empresários e colaboradores de grandes grupos empresariais do Acre.

O treinamento, que foi realizado durante toda a quinta-feira, 30, no Hotel Nóbile Suites, foi conduzido por Alexandre Slivnik, um dos maiores nomes na área de palestres e treinamentos do mundo.

Durante o treinamento, Alexandre Slivnik, utilizando músicas, vídeos, exercícios práticos, entre outros, apresentou estratégias e segredos de como conquistar clientes.

“Vamos sair desse treinamento motivados, com as estratégias certas para conquistarmos e encantarmos clientes, através de ferramentas que serão colocadas em prática a partir de amanhã em suas empresas”, afirmou Alexandre Slivnik.

O presidente da Acisa, empresário Marcello Moura, que participou do treinamento na Walt Disney, revelou que a intenção é oferecer oportunidade de formação e capacitação para empresários e colaboradores acreanos, de modo que possam melhorar cada vez mais a relação com os clientes.

“Participei desse treinamento na Walt Disney. Logo pensei como poderíamos realizar algo nesse sentido em nosso Estado. Falei com o Alexandre e ele logo aceitou o desafio. A Acisa quer caminhar cada vez mais próxima dos empresários. Queremos oferecer cursos e formações para que nosso comércio seja cada vez mais qualificado e preparado, encantando e conquistando clientes”, afirmou.

Marcello enfatizou que a intenção da Acisa é “Transmitir conhecimento para gerar riqueza através do empreendedorismo. Esse é o primeiro de vários cursos de altíssimo nível que traremos”.

Para o empresário João Almeida, do grupo VLG, a realização do treinamento é uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos e oferecer sempre um atendimento de qualidade para os clientes.

“Participar desse treinamento é oportunidade de adquirir novos conhecimentos, para que possamos atender nossos clientes com mais qualidade, além é claro, de oferecer formação para nossos colaboradores, que trabalham com dedicação e empenho”, disse.

Para se ter uma ideia, as inscrições para o treinamento se esgotaram sem que fosse preciso uma ampla divulgação. Mas, Marcello Moura revelou que já está trabalhando na realização de um novo treinamento e de novos cursos.

Participaram do curso representantes dos grupos empresariais: Recol Motors, Agro Terra, Recol Ford, Recol Veículos, Ara Super, Grupo C&P, G.M. & J.B. Calegário, Star Motos, Juruá Motocenter, Acre Motors, Roda Viva Transportes, Recol Veículos Juruá, Rio Branco Pneus, VLG, Barreiros e Almeida Importação e Exportação, Oliveira Indústria, Comércio, Importação e Exportação, Sicredi, CG Comercial, Nobre Rocha Advogados, Paranorte, Santista Distribuições, Bella Rio Branco, Nutrak, Café Contri e Acisa.

Quem é Alexandre Slivnik

Escritor, Palestrante e Especialista em Treinamento, Alexandre Slivnik é reconhecido oficialmente pelo governo norte-americano como um profissional com habilidades extraordinárias na área de palestras e treinamentos (EB1). É autor de diversos livros, entre eles do best-seller O Poder da Atitude. É diretor-executivo do IBEX – Institute for Business Excellence, sediado em Orlando / FL (EUA). É Vice-Presidente da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) e diretor-geral do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD). É professor convidado do MBA de Gestão Empresarial da FIA / USP. Palestrante e profissional com mais de 20 anos de experiência na área de RH e Treinamento. É atualmente um dos maiores especialistas em excelência em serviços no Brasil. Palestrante Internacional com experiência nos EUA, EUROPA, ÁFRICA e ÁSIA, tendo feito especialização na Universidade de HARVARD (Graduate School of Education – Boston / EUA).

Alexandre Slivnik iniciou carreira aos 16 anos na ABTD – Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, onde tomou paixão pelo universo de treinamento e desenvolvimento. Neste período, formou-se em Educação Física pela Universidade Mackenzie, com ênfase em Qualidade de Vida Empresarial e aprendeu ainda mais sobre esta área desenvolvendo importantes projetos em treinamento. Tornou-se, anos mais tarde, diretor-executivo da ABTD, responsável pelo setor de eventos que desenvolve o maior congresso de treinamento da américa latina, o CBTD.