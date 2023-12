Acidente entre moto e bicicleta deixa motociclista ferido no município de Senador Guiomard

Um acidente envolvendo um motociclista e uma bicicleta foi registrado no município de Senador Guiomard, na noite desta sexta-feira, (29), e deixou Romildo Roque Carneiro, de 61 anos, gravemente ferido no bairro São Francisco.

Romildo Roque trafegava em uma motocicleta Factor de cor preta, quando inesperadamente colidiu com um com um ciclista que atravessava a rua. Quando estava retornando com destino para sua residência, não conseguiu evitar a colisão, vindo a cair ao solo, o ciclista nada sofreu.

A equipe de suporte básico do SAMU de Senador Guiomard foi acionada e encaminhou Romildo Roque ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues. Devido à gravidade, a vítima foi transferida ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Romildo deu entrada no Setor de Traumatologia, com suposta fratura na clavícula direita e múltiplas escoriações pelo corpo. Seu estado de saúde é considerado estável. O ciclista não precisou de atendimento.