8º BPM e Polícia Civil de Sena Madureira prendem 4 criminosos e apreendem drogas

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, em atuação com a Polícia Civil realizaram ontem, 05 de novembro de 2023, operação integrada no combate a ações praticadas por Organizações Crimisosas. Diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos em vários bairros do município de Sena Madureira.

A ação das forças de segurança pública resultou na prisão em flagrante de 04 (quatro) pessoas: dois homens e duas mulheres. Além disso, foram apreendidas drogas, dinheiro, provavelmente oriundo do crime e uma arma de fogo, tipo revólver, com 06 (seis) munições intactas.

A operação conjunta reforça o compromisso das polícias no enfrentamento da criminalidade, para garantir paz e tranquilidade à comunidade.

Por Assessoria do 8º BPM