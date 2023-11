Zezé Di Camargo diz que casou com Zilu devido à gravidez: “Eles iam massacrar ela”

Zezé Di Camargo, de 61 anos, relembrou seu casamento de 30 anos com a empresária Zilu Godoi, de 64. Juntos até 2012, o cantor sertanejo revelou, em entrevista ao “Podcats”, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, que decidiu se casar porque a ex-mulher ficou grávida da filha mais velha do casal, a também cantora Wanessa Camargo, de 40 anos.

“De repente, casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou. Ela é quatro anos mais velha que eu, e os pais dela eram contra o nosso namoro, porque achavam que eu era um moleque e não tinha futuro. Queriam que ela casasse com um cara mais velho que ela, que tivesse futuro. É normal de todo o pai pensar isso. Eu não tinha onde cair morto. Vivia de cantar num lugar ou outro.”, contou Zezé.

O artista que integra umas das duplas mais consolidadas da música sertaneja do país, Zezé Di Camargo e Luciano, contou que na época, não tinha o apoio dos sogros e temeu que Zilu fosse “massacrada” por ter engravidado.

“Os pais dela eram contra o namoro. Quando ela engravidou, chegou no terceiro mês e não tinha mais como esconder, eu falei para ela: então nós vamos casar. Por que se você confiou em mim, e ficou grávida de mim, eu não vou deixar sua família te massacrar. Eu sabia que a hora que ela contasse para os pais que ela estava grávida de mim, eles iam massacrar ela.”, acrescentou o cantor.

Embora tenha acumulado um patrimônio com sucessos como “É o Amor”, Zezé admitiu que quando se casou, não tinha onde morar com Zilu e ficou morando por alguns meses em um quarto da casa de seus pais, Francisco e Helena. “Eu tinha um quartinho em casa, que eu morava com os meus pais, uma cama de solteiro e uma TV. Ela foi morar comigo. Ela morou três meses lá comigo até eu arrumar um apartamento para a gente morar.”, relembrou.

Ao citar a cerimônia com a ex-mulher, ele ressaltou o quanto era jovem na ocasião: “Eu lembro de uma mulher falar: ‘meu Deus do céu, casaram uma criança. Era eu com 19 anos. Eu tinha cara de menino de 15,16 anos”.

Após se separar da empresária, o ex-casal travou batalhas judiciais e o sertanejo chegou a afirmar, em 2013, que traiu Zilu por cerca de 10 anos. “Eu tive uma fase em que, casado, fui ‘pegador’ para caramba. Isso durou um bom tempo, uns dez anos”, disse à Revista Contigo.