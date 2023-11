Voo com brasileiros repatriados da Cisjordânia chega a Brasília

O avião da Presidência da República com brasileiros repatriados da Cisjordânia chegou à Base Aérea de Brasília na manhã desta quinta-feira (2).

A aeronave VC-2 (modelo Embraer 190) havia decolado da Jordânia na tarde de quarta-feira (1º) e fez paradas na Itália e na Espanha antes de chegar a Recife, onde seis dos 32 repatriados de 12 famílias diferentes desembarcaram.

Dois cadeirantes, seis idosos e 11 crianças estão entre os passageiros. Os repatriados seguem agora para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Curitiba, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Porto Alegre e Fortaleza.

“Foi uma viagem linda, muito bonita, eu agradeço o nosso governo que nos trouxe para cá, foi mil maravilhas. Parabéns para o Brasil, viva o Brasil!”, exclamou uma das repatriadas logo após o desembarque.

Amer Aziz, um dos repatriados, relatou a repórteres o clima tenso na região. Questionado sobre um possível retorno à Palestina no futuro, ele declarou: “Se [a situação] acalmar, depois a gente volta. Se não acalmar, vamos ficar aqui”.

Brasileiros não estão na 2ª lista de estrangeiros autorizados a sair de Gaza, diz embaixada

A embaixada do Brasil na Palestina divulgou nesta quinta a segunda lista de estrangeiros autorizados a sair da Faixa de Gaza, ainda sem brasileiros.

De acordo com o embaixador Alessandro Candeas, os países contemplados são Azerbaijão, Barhein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka e Chade.

O grupo dos Estados Unidos tem 400 pessoas. No total, 576 estrangeiros foram autorizados a deixar o território palestino, segundo a embaixada.

O primeiro grupo de feridos cruzou a fronteira para o Egito e deixou a Faixa de Gaza em ambulâncias na quarta-feira (1º), disseram a mídia local egípcia e uma fonte na fronteira à Reuters. Cerca de 500 pessoas devem deixar o território palestino.

Passagem de brasileiros

De acordo com a apuração do analista de política da CNN Caio Junqueira, o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Carvalho, disse à CNN não ter informações sobre os motivos pelos quais os brasileiros não estão na lista de estrangeiros que foram autorizados a deixar Gaza na quarta (1º).

“Certeza dos motivos de não haver brasileiros a gente não tem, mas sabemos que outros países não entraram na primeira lista também. Chineses, russos, americanos, italianos e outros. Não é algo específico contra o Brasil”, disse Carvalho.

“O que sabemos é que será feito parceladamente. Há um limite máximo de saída, de 500 a 1.000 pessoas, pelo portão de Rafah. E temos indicações que os brasileiros poderiam sair amanhã ou depois de amanhã. Tudo será feito de modo gradual”, afirmou à CNN.

O embaixador disse que a estimativa é que haja algo entre 5.000 e 7.000 estrangeiros na Faixa de Gaza e que os brasileiros, quando retirados, irão até o Cairo antes de se deslocarem ao Brasil.