Vídeo: mulher é surpreendida por boto rosa enquanto lava a louça em pia “improvisada”

Um vídeo em que uma amazonense é surpreendida por um boto rosa enquanto lavava a louça no rio, em uma estrutura dentro de sua casa, divertiu a web nesta quarta-feira (29).

Em um clipe postado no TikTok, Jeuza Souza mostra a sua “melhor amiga” e diz: “Estava lavando louça, olha quem mete a cara aqui. Quase tenho um infarto, garota! Não tava nem esperando ela. Lavando a louça e ela mete a cara”.

Não demorou para que uma página de memes do Amazonas postasse o vídeo e chovessem comentários com inúmeras dúvidas, principalmente relativos à estrutura para lavar a louça, e à proximidade do vaso sanitário, que Jeuza também mostra nas imagens.

Em um segundo vídeo, a mulher explica que mora em uma casa flutuante no interior do Amazonas, e que as visitas da “bota” são frequentes. Sobre o banheiro improvisado, ela explica que os dejetos são direcionados para uma caixa externa e tratados, sem ter contato com a água do rio.

Também não faltaram perguntas sobre o animal, que muitos internautas consideravam ser apenas um mito: “Eles mordem, moça?”, “Gente? Um boto rosa, jurava que nem existiam”.