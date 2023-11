Vídeo de homem surtado em unidade de saúde não é no Acre, mas sim no Pará

Um vídeo de um homem completamente transtornado, destruindo uma unidade de saúde passou a circular na tarde desta quinta-feira, 23, como se tivesse ocorrido em um hospital do Acre.

Na verdade, o caso aconteceu na cidade de Abaetetuba, no interior do Pará. O homem, é um paciente crônico com grave transtorno mental.

Nas imagens é possível ver quando o homem derruba a porta da UPA e joga um cilindro. Seguranças e profissionais da unidade de saúde tentam desarmar o homem. Apesar das imagens fortes, ninguém ficou ferido, o homem conseguiu ser contido e apenas danos materiais foram registrados.

Veja vídeo: