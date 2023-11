Horas depois do acidente que provocou a morte de um jovem indígena morador da segunda reserva Apurinã, localizada na BR-317, trecho amazonense do município de Boca do Acre, o veículo envolvido na tragédia foi incendiado, e a suspeita recai sobre os moradores da localidade, supostamente revoltados com o ocorrido.

O motorista teve que sair do local da ocorrência, pois um princípio de confusão já havia sido iniciado com os moradores e parentes da vítima.

Fonte: Jornal Opinião