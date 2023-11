Valor de produção do café no Acre cresce três vezes na pandemia e vai a R$ 32,7 milhões em 2023

O valor bruto da produção (VBP) do café em outubro deste ano chegou a R$32.734.800,00 no Acre, fluxo quase três vezes maior que o resultado do ano de 2019, quando o montante era de R$12.763.926,00. Ainda para efeito de comparação, em 2022 o VBP do café do Acre foi de R$28.964.199,00.

O VBP neste ano de 2023, está previsto em R$ 48 bilhões, valor que coloca o café como a quarta maior cultura agrícola em faturamento. O café da espécie arábica deve gerar R$ 36,8 bilhões de receita, número que representa 76,7% do total da receita gerada com cafeicultura no ano. Enquanto que o café da espécie conilon tem o valor bruto de produção previsto de R$ 11,18 bilhões, valor que equivale a 22,3% do total.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulga mensalmente a estimativa do VBP que mostra a evolução do desempenho das lavouras (incluindo o café) e da pecuária ao longo do ano.

Calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil, o valor real da produção, descontada a inflação.

Estas análises da performance do VBP dos Cafés do Brasil, do ano-cafeeiro 2023, que ora estão sendo objeto de divulgação pelo Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, tem como base os dados e números constantes do VBP Outubro/2023, documento que é elaborado mensalmente pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária.