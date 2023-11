Uso de maconha pode aumentar risco de ataque cardíaco e AVC, aponta estudo

Adultos mais velhos que não fumam tabaco, mas usam maconha, correm risco maior de ter um ataque cardíaco e acidente vascular cerebral (AVC) quando hospitalizados, enquanto as pessoas que usam maconha diariamente têm 34% mais probabilidade de desenvolver insuficiência cardíaca, de acordo com dois novos estudos ainda não publicados apresentados na segunda-feira (6) nas Sessões Científicas da American Heart Association na Filadélfia.

“Os dados observacionais apontam fortemente para o fato de que o consumo de cannabis em qualquer momento, seja recreativo ou medicinal, pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares”, disse em nota Robert Page II, presidente do grupo de redação de voluntários da Declaração Científica da American Heart Association de 2020: Maconha Medicinal, Cannabis Recreativa e Saúde Cardiovascular. Ele não esteve envolvido em nenhum dos novos estudos.

As recomendações da associação aconselham as pessoas a evitarem fumar ou vaporizar qualquer substância, incluindo produtos de cannabis, devido aos potenciais danos ao coração, pulmões e vasos sanguíneos.

“As pesquisas mais recentes sobre o uso de cannabis indicam que fumar e inalar cannabis aumenta as concentrações de carboxiemoglobina no sangue (monóxido de carbono, um gás venenoso), alcatrão (matéria combustível parcialmente queimada) semelhantes aos efeitos da inalação de um cigarro de tabaco, ambos os quais foram associados a doenças do músculo cardíaco, dor no peito, distúrbios do ritmo cardíaco, ataques cardíacos e outras condições graves”, disse Page, professor do departamento de farmácia clínica e medicina física/reabilitação da Escola de Farmácia e Ciências Farmacêuticas Skaggs da Universidade do Colorado, em Aurora, Colorado.

“Você precisa tratar isso como faria com qualquer outro fator de risco (para doenças cardíacas e derrame) e compreender honestamente os riscos que está correndo”, disse ele.

Um problema crescente entre os adultos mais velhos

O uso de maconha está aumentando entre pessoas mais velhas. Um estudo de 2020 descobriu que o número de idosos americanos com mais de 65 anos que agora fumam ou usam alimentos com maconha aumentou duas vezes entre 2015 e 2018. Um estudo de 2023 descobriu que no mês passado o consumo excessivo de álcool e o uso de maconha entre a população com mais de 65 anos aumentou 450% entre 2015 e 2019.

Quase três em cada 10 usuários de maconha desenvolvem uma dependência chamada transtorno por uso de cannabis. Uma pessoa é considerada dependente de maconha quando sente vontade de comer ou falta de apetite, irritabilidade, inquietação e dificuldades de humor e sono após parar de usar, de acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Drogas.

O uso de maconha se torna um vício quando uma pessoa não consegue parar de usar maconha, mesmo que isso interfira em muitos aspectos da vida.

Condições crônicas e maconha

Os adultos mais velhos desenvolvem frequentemente uma série de condições crônicas até os 65 anos que parecem piorar o impacto da maconha, de acordo com um dos estudos que examinaram registros hospitalares de adultos com mais de 65 anos com transtorno de consumo de cannabis e que não fumavam tabaco.

“O que é único em nosso estudo é que os pacientes que usavam tabaco foram excluídos porque cannabis e tabaco às vezes são usados juntos, portanto, pudemos examinar especificamente o uso de cannabis e os resultados cardiovasculares”, disse o autor principal do estudo, Dr. Avilash Mondal, médico residente do Hospital Nazareth, na Filadélfia, em nota.

Os pesquisadores descobriram que os 8.535 adultos que abusaram de maconha tiveram um risco 20% maior de sofrer um grande evento cardíaco ou cerebral enquanto hospitalizados, em comparação com mais de 10 milhões de adultos mais velhos hospitalizados que não usaram maconha.

Tanto os usuários quanto os não usuários já haviam sido diagnosticados com hipertensão, diabetes tipo 2 ou colesterol alto. O estudo descobriu que ter leituras de pressão arterial elevada acima de 130/80 mm Hg e colesterol alto foram os principais preditores de grandes eventos adversos cardíacos e cerebrais nos usuários de maconha.

“Sabemos que o uso agudo pode levar a uma queda na pressão arterial, principalmente quando é vaporizado ou quando é fumado e/ou queimado. E, portanto, isso ajuda a compreender o risco potencial de acidente vascular cerebral”, disse Page.

“Mas o que é interessante é que se você observar indivíduos que usaram cannabis diariamente durante longos períodos de tempo, na verdade ela tem sido associada a um aumento na pressão arterial, que também é um fator de risco para inúmeras outras condições cardiovasculares”.

Risco de insuficiência cardíaca aumentou

Um segundo estudo apresentado também na segunda-feira (6) acompanhou quase 160 mil adultos com idade média de 54 anos durante cerca de quatro anos para ver se o uso de cannabis teria impacto no risco de desenvolver insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca não significa que o coração parou de funcionar, mas que o coração não está bombeando sangue oxigenado tão bem quanto deveria, de acordo com a associação.

No final do estudo, os pesquisadores descobriram que as pessoas que relataram o uso diário de maconha tinham um risco 34% maior de desenvolver insuficiência cardíaca, em comparação com aquelas que relataram nunca ter usado maconha.

Idade, sexo ao nascer e histórico de tabagismo não pareceram impactar o risco. Os pesquisadores do estudo não sabiam se a maconha era fumada ou consumida.

Um estudo publicado no início deste ano também descobriu que o uso diário de maconha pode aumentar em um terço o risco de uma pessoa ter doença arterial coronariana, em comparação com aqueles que nunca a consomem.

A doença arterial coronariana é causada pelo acúmulo de placas nas paredes das artérias que fornecem sangue ao coração. Também chamada de aterosclerose, a doença arterial coronariana é o tipo mais comum de doença cardíaca, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

“Pesquisas anteriores mostram ligações entre o uso de maconha e doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, que é conhecida por causar insuficiência cardíaca”, disse o Dr. Yakubu Bene-Alhasan, médico residente da Medstar Health em Baltimore, que foi autor principal do estudo sobre insuficiência cardíaca.

“Os nossos resultados devem encorajar mais pesquisadores a estudar o uso da maconha para compreender melhor as suas implicações para a saúde, especialmente no risco cardiovascular”, disse Bene-Alhasan.