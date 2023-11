Unidades da OCA realizam ação de conscientização pela saúde masculina

Durante a campanha Novembro Azul, servidores recebem palestra de conscientização. Foto: Ascom/OCA

O governo do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), promoveu uma ação em todas as unidades da instituição, com o objetivo de promover a conscientização sobre os cuidados contra o câncer de próstata, foco da campanha Novembro Azul. A ação aconteceu nessa terça-feira, 28, e trouxe rodas de conversa, palestras e ações de vacinação e testes rápidos, destacando a importância do cuidado na saúde masculina.

Os agentes vestiram azul em favor da campanha para conscientizar também os cidadãos que foram até as centrais em busca de atendimento. O foco principal foi esclarecer a relevância da prevenção, em consonância com o mês mundial de combate ao câncer de próstata.

A ação desdobrou-se em atividades variadas. Em Rio Branco, os servidores foram beneficiados com serviços de saúde, desde aferição de sinais vitais até testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, vacinação e orientações de saúde, essa foi uma parceria realizada com o serviço Social do Comércio (Sesc) Saúde.

A diretora da OCA, Francisca Brito, destacou: “integramos em nosso calendário essa importante campanha, porque além de termos muitos servidores do sexo masculino, também recebemos diariamente muitos homens em busca de atendimento. Então, aproveitamos o horário de expediente para conscientizar a todos sobre o tema, além de ofertar atendimentos de saúde, um cuidado a mais com nossos servidores”.

Na capital acreana, como nas unidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul e Xapuri, a conscientização foi promovida por meio de palestras informativas, destacando os cuidados necessários para a saúde masculina. O mês de novembro se torna um ponto focal para combater o câncer de próstata, o tipo mais prevalente entre os homens.

As rodas de conversa proporcionaram um espaço para discussões abertas sobre a saúde do homem, desmistificando tabus e incentivando a adoção de hábitos preventivos. O mês de novembro é mais um lembrete tangível da importância de se ter atenção com a saúde, por isso cada unidade se torna um ponto de disseminação de informação, promovendo uma mudança positiva na abordagem dos homens em relação à própria saúde.