Trio armado invade supermercado, faz funcionários reféns e rouba dinheiro

Três homens armados assaltaram um supermercado localizado no bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul, nessa quinta-feira (2). O trio saiu de uma área de matagal por atrás do estabelecimento, e, de cara limpa e armas em punho, fizeram um dos funcionários se deitar no chão e outros dois ficar ajoelhados.

Um dos ladrões pega o dinheiro no caixa e os demais revistam os funcionários e buscam outros itens do estabelecimento comercial.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do supermercado. A Polícia Militar fez buscas pelos criminosos, mas ninguém foi preso.

Veja a ação do crime: