TJAC empossa 10 novos juízes substitutos e reforça corpo técnico da magistratura acreana

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) empossou nesta quinta-feira, 16, mais dez novos juízes substitutos. A posse ocorreu nove meses após terem sido empossados 15 juízes, em dezembro de 2022, todos aprovados no 20° concurso da Magistratura do Acre. Agora, o Judiciário acreano passa a ter 88 magistrados em ambos os graus de jurisdição.

A cerimônia solene foi conduzida pela desembargadora-presidente do TJAC, Regina Ferrari, com a participação dos desembargadores Eva Evangelista, Samoel Evangelista, Francisco Djalma, Waldirene Cordeiro, Laudivon Nogueira, Júnior Alberto e Luís Camolez.

A desembargadora Denise Bonfim e os desembargadores Roberto Barros e Elcio Mendes justificaram suas ausências.

Estiveram presentes no ato representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e do órgão ministerial do Amazonas, Defensoria Pública (DPE/AC), da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), da Polícia Militar, Civil e militares, do Executivo, Legislativo, familiares, amigos, assim como juízes e servidores.

Entre os convocados, cinco mulheres e cinco homens, sendo dois são acreanos, os juízes José Leite (Rio Branco) e Robson Shelton Medeiros (Brasiléia). Confira abaixo quem são os novos integrantes da magistratura acreana:

José Leite de Paula Neto



Ana Paula Pilon Meira



Robson Shelton Medeiros da Silva



Luis Fernando Rosa



Rayane Gobbi de Oliveira Cratz



Zacarias Laureano de Souza Neto



Eliza Grazielle Defensor Menezes Aires do Rego



Thiago Milhomem de Souza Batista



Caroline Lagos de Castro



Stephanie Wink Ribeiro de Moura

Os novos juízes substitutos agora passarão por uma formação na Escola do Poder Judiciário do Acre (Esjud) de mais de 400 horas e depois serão designados para atuar conforme a necessidade do Judiciário. Eles ficam substitutos até que surjam vagas de titularidade nas unidades e possam concorrer à promoção ou remoção, conforme critérios legais.

Com informações do Portal do TJAC.