Terceiro detento que fugiu de Complexo Penitenciário é recapturado na capital

O terceiro detento que havia fugido do presídio Francisco d’ Oliveira Conde, em Rio Branco, identificado por José Elisson da Silva Mendonça, foi capturado ainda na madrugada desta sexta-feira, 3, próximo a uma área de mata próxima ao presídio por policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC).

Ainda durante a fuga, o Iapen conseguiu recapturar dois detentos que conseguiram quebrar a parede da cela 13, pavilhão P, formando um buraco, por onde alcançaram a área externa do pavilhão e pularam o muro da unidade prisional. Com a recaptura do terceiro, cinco permanecem foragidos.

Entre os foragidos estão: Marduqueu Gomes, Fernando Junior, Cézar Augusto Gomes de Souza, Matheus Gomes do Nascimento, Rafael Pereira Oliveira e Cristóvão Silva da Rocha.