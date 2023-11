Temporada Identidade Garatuja de Artes apresenta “Correrias”

Rio Branco, novembro de 2023 – A Temporada Identidade Garatuja 2023 da Cia. Garatuja de Artes Cênicas apresenta “Correrias”, nome este que é um termo usado por indígenas e ribeirinhos para contar oralmente como foi o processo de genocídio e eptemicidio de povos indígenas no Acre e em toda Amazônia em diversas épocas desde que o homem branco invadiu o Brasil e toda América do Sul promovendo mataça de etnias inteiras, extinguindo linguas, histórias e povos!!

A temporada trás esta impactante produção que mergulha na história e na cosmogonia dos povos originários, seus rituais sua mitologia sua rotina e vivência na floresta Amazônica e sua forma de ver o mundo em liberdade, trazendo um mosaico de seres, na estradas em percursos na floresta e nos rios da vida de gente que cria divindades, danças , gestos e resistência tudo isso baseado em uma ampla pesquisa que durou 7 anos com uma montagem cênica de 4 anos, criando uma releitura única e comovente.

O espetáculo retrata os impactos nefastos da rápida ocupação dos territórios indígenas pelos colonizadores, evidenciando a perseguição, extinção e escravidão dos povos originários em busca da “Hevea Brasiliensis”. Esta produção é fundamentada em relatos orais e testemunhos de sobreviventes, dando destaque ao olhar para os corpos femininos amazônicos, cujas vivências foram particularmente afetadas por esse capítulo sombrio da história. “Correrias” mergulha nos rituais, viveres da liberdade e no sofrimento desses povos, oferecendo uma experiência dramaturgia profunda e reflexiva.

Todas as apresentações da temporada serão no Cine Teatro Recreio com uma apresentação especial na XV Semana Acadêmica de Ciências Sociais Licenciatura e Bacharelado – UFAC como segue:

29/11 (Quarta-Feira) 19:30 – Cine Teatro Recreio

30/11 (Quinta-Feira) 19:30 na XV Semana Acadêmica de Ciências Sociais Licenciatura e Bacharelado – UFAC

12/12 (Terça-Feira): 09:00 e 14:30 – Cine Teatro Recreio

13/12 (Quarta-Feira): 08:00 – Cine Teatro Recreio

14/12 (Quinta feira): 09:00 e as 14:30 – Cine Teatro Recreio

Com a pesquisa e Dramaturgia de Regina Maciel e direção cênica de Dino Camilo “Lambada”, Intérpretes: Léia Nascimento, Alyx Dantas e Regina Maciel, Iluminação: Junior Uchôa, Sonoplastia: Núbia Alves, Maquiagem: Marina Luckner. Fotos: Edicley Araújo, e Jefferson Linhares, trilha sonora incorpora músicas de James Asher, povo Poyanawa, Katukina e Byron Metcalf.

A Temporada Identidade Garatuja 2023 é Financiada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco por meio do Edital de 2023 do Fundo Municipal de Cultura e com apoio essencial da Fundação Elias Mansour através do Cine Teatro Recreio, ASDAC – Associação de Dança do Acre e MODA – Movimento de Dança do Acre, “Correrias” promete ser uma experiência inesquecível, um grito de resistência, uma convocação à reflexão coletiva sobre as atrocidades cometidas contra os povos originários, unindo teatro, dança e história para criar um impacto profundo na consciência de todos os espectadores.



Sobre a Cia. Garatuja de Artes Cênicas

A Cia. Garatuja de Artes Cênicas é uma entidade cultural sem fins lucrativos, com sede em Rio Branco, Acre, Brasil. Fundada em 1990.

Contato:

Regina Maciel – Tel: 68 9605-6290