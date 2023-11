Técnico Jorge Almirón do Boca Juniors pediu demissão após derrota na Libertadores

Um dia após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense e o vice na Copa Libertadores, o técnico Jorge Almirón pediu demissão do comando do Boca Juniors. O clube confirmou a saída neste domingo (5).

O time não conseguiu vencer no Maracanã e nem encostar no Independiente-ARG como os clubes com mais Libertadores conquistadas, seriam 7 para cada lado. Sem a conquista, o Boca tem seis títulos. O Fluminense venceu a competição pela primeira vez na história.

A imprensa argentina noticiou a saída do técnico antes do comunicado oficial do clube. O jornal esportivo Olé havia dito que Almirón avisou o ex-jogador e vice-presidente do Boca, Juan Román Riquelme, que sairia do clube. Apesar de uma tentativa de negociação, o treinador preferiu deixar o clube. Em nota, o Boca agradeceu ao treinador e explicou que foi uma “decisão pessoal de não continuar como treinador”.

Jorge Almirón foi contratado em abril. Em 39 partidas, foram 16 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Um aproveitamento de 51%. Mariano Herrón, técnico do time B, deverá seguir como interino até o final do ano.

Leia a nota na íntegra

O Clube Atlético Boca Juniors informa aos sócios e torcedores que neste domingo, 5 de novembro, a partir das 21h, Jorge Almirón informou que ele e sua comissão técnica, com contrato válido até o final da temporada, tomaram a decisão pessoal de não continuar como treinador .

A nossa instituição agradece os serviços prestados por todos eles e deseja-lhes o maior sucesso para o futuro.