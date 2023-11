Taxa de desemprego cai de 9,3% para 6,2% e Acre é destaque na queda da desocupação

A taxa de desemprego no Acre caiu 3,1% no terceiro trimestre de 2023 (julho, agosto e setembro) em comparação aos três meses anteriores, saindo de 9,3% para 6,2% da população em condições de trabalho. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (22) pelo IBGE.

No país, a taxa de desocupação no terceiro trimestre de 2023 foi de 7,7%, caindo 0,4 ponto percentual ante o segundo trimestre deste ano (8,0%) e 1,0 ponto percentual frente ao mesmo trimestre de 2022 (8,7%).

“Em relação ao trimestre anterior, as taxas de desocupação diminuíram em três dos Estados: São Paulo (7,8% para 7,1%), Maranhão (8,8% para 6,7%) e Acre (9,3% para 6,2%). Apenas em Roraima houve crescimento (de 5,1% para 7,6%)”, destaca o IBGE.

Nas outras 23 UFs, as taxas ficaram estáveis. As maiores taxas de desocupação foram de Bahia (13,3%), Pernambuco (13,2%) e Amapá (12,6%), e as menores, de Rondônia (2,3%), Mato Grosso (2,4%) e Santa Catarina (3,6%).

A taxa de desocupação por sexo foi de 6,4% para os homens e 9,3% para as mulheres no terceiro trimestre de 2023. Já a taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional (7,7%) para os brancos (5,9%) e acima para os pretos (9,6%) e pardos (8,9%).

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto (13,5%) foi maior que as taxas dos demais níveis de instrução. Para as pessoas com nível superior incompleto, a taxa foi de 8,3%, mais que o dobro da verificada para o nível superior completo (3,5%).