Suspeitos de golpe de R$ 100 mil contra Caixa são alvos de operação da Polícia Federal no Acre

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 9, a Operação EASY CASH, que na tradução quer dizer “dinheiro fácil”, que visa combater grupo responsável por lesar a Caixa Econômica Federal em aproximadamente 100 mil reais.

As investigações tiveram início após comunicação da Caixa Econômica, na qual um ex-empregado público da instituição em conluio com terceiros, realizavam as fraudes através de sistemas da empresa pública federal.

Na operação, que contou com aproximadamente 40 Policiais Federais, foram cumpridos 8 (oito) mandados de busca e apreensão nas cidades de Rio Branco/AC e Vilhena/RO, todos expedidos pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre.

Os investigados poderão responder pelos delitos de estelionato majorado, peculato e inserção de dados falsos em sistemas de informações. Somadas as penas, as condenações podem alcançar mais de 20 anos de reclusão.