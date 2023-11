Suspeito de estupros, técnico de vôlei é flagrado dormindo com adolescentes

Segundo a federação, o técnico foi suspenso. “Enquanto as autoridades tomam as devidas providências, a FAV opta por suspender o referido técnico de todas as atividades oficiais desta federação, bem como suspender por tempo indeterminado o registro Nacional de treinador no Sistema Nacional de Registro”, disse.

A entidade afirmou que não recebeu registros que indicassem a ocorrência dos casos registrados pela Polícia Civil. “A Federação Amazonense de Voleibol em nenhum momento, em busca de qualquer atitude nociva de treinador, encontrou qualquer tipo de ocorrência que nos levasse ao conhecimento das atitudes repugnantes do envolvido”, diz a nota da instituição.