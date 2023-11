Surfista sofre chantagem após receber fotos nuas produzidas por inteligência artificial

A surfista portuguesa Mariana Rocha Assis tem sofrido chantagem de uma pessoa que compartilhou fotos nuas dela produzidas por inteligência artificial. A denúncia foi feita por meio das redes sociais.

Assis, de 26 anos, afirmou que as imagens parecem reais, mas que somente o rosto pertence a ela de fato. A prática, que reproduz artificialmente o corpo nu de uma pessoa, é denominada “deep nude”.

“Tenho passado por um inferno emocional ultimamente e gostaria de partilhar a minha história, pois acredito que há mais vítimas como eu a sofrer com esse novo tipo de assédio”, disse a surfista no Instagram.

“Essa pessoa em questão me disse para lhe pagar um total de cinco mil [euros, equivalente a R$ 26 mil], e que eu tinha até hoje para mandar [o dinheiro], mas não mandei. Ele me disse que vão enviar para a minha família, amigos, patrocinadores e clientes do hotel. Fala-se muito sobre como as coisas evoluíram. Hoje eu vi o lado negro desse mundo assustador. Perdi muito dinheiro, vou ter fotos minhas a circular online. E o mais assustador é que está a acontecer com muita gente. Por isso, cuidado”, completou.