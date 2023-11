Surfista australiana supera brasileira e quebra recorde mundial de onda gigante

A surfista australiana Laura Enever pode comemorar oficialmente a quebra do recorde mundial da maior onda já surfada por uma mulher na remada. O Guinness World Records e a World Surf League (WSL) anunciaram o tamanho da onda de 13,3 metros que ela surfou com sucesso no Havaí em 22 de janeiro.

Remar exige que os surfistas entrem nas ondas sem ajuda, diferente da outra categoria em que os atletas são levados por um jet-ski para acessar as maiores ondas.

“Quando olhei para baixo, sabia que era definitivamente a maior onda que já peguei. Eu sabia que era a onda da minha vida, a forma como tudo aconteceu e a forma como me comprometi, disse a mim mesma para ir e confiei que conseguiria. A prova foi um grande avanço para mim e um momento que será realmente especial e monumental na minha carreira de surf. Ser premiada meses depois é muito legal, não consigo acreditar”, disse Enever.

O recorde anterior foi há oito anos da surfista brasileira Andrea Moller – a brasileira surfou uma onda de 12,8 metros, também no Havaí. Enever, de 31 anos, agradeceu à geração anterior de surfistas que “abriram o caminho” para seu sucesso e que a “inspiraram” a entrar no esporte.

A australiana espera que a sua carreira inspire a próxima geração de mulheres a seguir o exemplo. “Obrigado a todas as mulheres incríveis. Andrea Moller detinha esse recorde antes de mim e é uma honra detê-lo e continuar avançando no surf de ondas grandes. E eu sei que as próximas meninas, a próxima geração de surfistas, farão o mesmo”, completou

Enever começou a surfar quando tinha apenas 11 anos e teve uma carreira jovem de sucesso. Foi campeã mundial júnior em 2009, dois anos depois, ela se classificou para o WSL Championship Tour, onde competiu por sete anos.

Desde então, ela participou de eventos WSL Big Wave. “Muitos parabéns a Laura por esta conquista incrível”, disse a chefe de esportes da WSL, Jessi Miley-Dyer. “Laura é destemida, comprometida e uma verdadeira inspiração, estou muito orgulhoso de celebrá-la. Esses recordes mundiais realmente nos permitem destacar atletas como Laura, que estão ultrapassando os limites do surf em ondas grandes”, contou.

O recorde geral da maior onda surfada na remada foi estabelecido por Aaron Gold em 2016 – o americano surfou uma onda de 19,2 metros na costa do Havaí. O alemão Sebastian Steudtner tem o recorde da maior onda já surfada, 26,21 metros em 2020.