Setor de serviços volta a cair e recua 1,1% no Acre em 2023

Em setembro de 2023, o volume de serviços no Acre caiu 1,1% em comparação ao resultado do mês anterior, quando a queda foi de 4,8%. No ajuste entre setembro de 2022 e igual mês deste ano, o resultado, no entanto, é positivo e apresenta crescimento de 1,2%.

No Brasil, o setor de serviços decresceu 0,3% frente a agosto, na série com ajuste sazonal. O segmento se encontra 10,8% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 2,6% abaixo de dezembro de 2022 (ponto mais alto da série histórica).

Frente a setembro de 2022, na série sem ajuste sazonal, o volume de serviços recuou 1,2%, interrompendo uma sequência de 30 taxas positivas ao nível nacional. Em doze meses, o resultado é bom: 7,8% de

crescimento.

O acumulado no ano chegou a 3,4% frente a igual período de 2022. O acumulado em 12 meses recuou de 5,3% em agosto para 4,4% em setembro.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta terça-feira (14) pelo IBGE.