Seis rios dão sinais de elevação no nível da água, mas volume ainda é crítico no Acre

Foto Sérgio Vale

Dos 14 pontos de monitoramento nos rios do Acre, em seis há sinais de elevação no nível da água, sete estão em redução e um mantém estabilidade na leitura realizada pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira (6). É possível que a tendência de elevação se amplie, já que há previsão de pancadas chuvas em partes do Estado nos próximos dias.

Da Bacia Hidrográfica do Rio Acre, as plataformas em Aldeia dos Patos, Assis Brasil e Brasiléia mostram redução no volume de água -mas em Capixaba há estabilidade.

Na Bacia do Rio Juruá, todas as três medidoras apontam para aumento do nível. Em Feijó e Tarauacá há registro de redução.

Apesar de alguns pontos apresentarem crescimento na metragem, nove estão em alerta máximo ou em atenção para as baixas cotas.