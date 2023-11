São Paulo e Cuiabá empatam e seguem no meio da tabela

São Paulo e Cuiabá dificilmente serão rebaixados, mas o empate por 0 a 0, neste domingo, no Morumbi, impede que os dois times relaxem a três rodadas do fim do Brasileirão. O resultado é pior para o Tricolor. O time dirigido por Dorival Júnior jogou em ritmo lento, criou pouco e voltou a mostrar problemas no ataque. O Dourado soma um ponto importante para jogar em 2024 a Série A pela quarta vez consecutiva.

Classificação

Com o resultado, o São Paulo chega aos 47 pontos, na 11ª colocação, um ponto atrás do Cuiabá, em nono. O Cruzeiro, primeiro clube na zona do rebaixamento neste momento, tem 41 e enfrenta o Goiás, nesta segunda, em Goiânia. Se vencer, fica apenas três pontos atrás do Tricolor.