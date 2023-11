São Paulo anuncia jogo festivo contra o Milan para celebrar 30 anos do bi mundial

O São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira (17) que fará um jogo festivo contra as lendas do Milan para celebrar os 30 anos do bicampeonato do Mundial de Clubes, conquistado em 1993 sobre os italianos, em Tóquio.

A partida será disputada no dia 16 de dezembro, no Morumbi, às 17h. Os ingressos estarão à venda a partir de 27 de novembro pelo site http://spfc.totalacesso.com.

O confronto reunirá jogadores que estiveram em campo na decisão do Mundial de 1993 e outros ídolos dos dois clubes. Do lado tricolor, estarão nomes como Zetti, Cafu e Lugano. Já na equipe italiana jogarão Seedorf, Costacurta e Panucci.

“São Paulo e Milan são equipes que têm uma relação histórica, dentro e fora de campo, e histórias grandiosas. São dois gigantes do futebol mundial que decidiram um Mundial em uma das finais mais espetaculares de todos os tempos. Agora, 30 anos depois, para nós será um orgulho e uma grande satisfação recebê-los no Morumbi, um templo do futebol, para esta grande celebração”, afirmou o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, ao site oficial do clube.

Na final do Mundial de 1993, o São Paulo venceu o Milan por 3 a 2 e conquistou o bicampeonato mundial. Os gols são-paulinos foram marcados por Palhinha, Cerezo e Muller. Massaro e Papin anotaram para os italianos.