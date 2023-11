Sambista acreano indicado a prêmio agradece mobilização de conterrâneos

O sambista acreano Brunno Damasceno conversou com o ac24horas na manhã desta quarta-feira, 8, após ter participado na noite anterior como um dos concorrentes do Prêmio Multishow de Música 2023.

A premiação que, pela primeira vez foi transmitida ao vivo pela Rede Globo, premiou os melhores músicos do ano em diversas categorias. Damasceno, nascido em Tarauacá e reconhecido com um dos grandes sambistas da história do Acre, concorreu na categoria Brasil.

Mesmo não tendo saído vencedor, o cantor e compositor falou à reportagem direto do Rio de Janeiro, onde se preparava para embarcar de volta ao Acre. Se o prêmio não veio na bagagem, Brunno destacou a felicidade de ser o primeiro acreano indicado ao prêmio.

“Feliz demais por ser indicado ao prêmio, que já foi uma grande surpresa. Ser o primeiro acreano indicado é uma honra e poder representar o Acre é motivo de muito orgulho. Foi lindo e espero que mais acreanos sejam indicados. Queria agradecer o povo acreano que se mobilizou para votar”, disse.

Brunno Damasceno concorreu com o samba “Consciência de Classe”, composto em parceria com Neto Coutinho. A categoria Brasil, que Brunno concorreu, foi vencida por Isa Buzzi, com a música com “Direitos Autorais”.