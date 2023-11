Rio tem máxima de 37ºC e fãs da banda RBD sofrem com forte calor em fila para show

O calorão que atinge o Rio nesta quinta-feira, com temperatura máxima de 37ºC, fez com que diversos fãs da banda RBD, que estão na fila para o show, no estádio Nilton Santos, passassem mal. Com a situação os próprios se solidarizaram e criaram uma espécie de força-tarefa com garrafas de água e guarda-sol, para auxiliar em uma espécie de atendimento a quem teve um mal-estar, na fila.

A alta temperatura no Rio, é consequência de uma forte onda de calor que atinge todo o país. A amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas, foi de 20ºC. Por volta das 5h da manhã, a temperatura registrada era de 17ºC. Às 15h os termômetros marcavam 37º



Além do forte calor, a secura também atinge o Rio. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um alerta para umidade baixa na Região Metropolitana do Rio e outros pontos do estado. Às 10h da manhã a taxa de umidade relativa do ar estava em 35%, próximo do limite de atenção, que é de 20%.