Rio Juruá supera os 5 metros com tendência de mais elevação em Cruzeiro do Sul

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, está com 5,15 metros nesta terça-feira, 7, e com tendência de subida. Ontem, 6, o manancial estava com 4,71 metros.

Os dados são da Sala de Situação e Monitoramento Ambiental vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

No dia 6 de outubro, o governo do Estado decretou Situação de Emergência no Acre em decorrência do cenário de extrema seca vivenciado e da iminente possibilidade de desastre decorrente da incidência de desabastecimento do sistema de água no Estado do Acre, fenômeno classificado e codificado como desastre natural – climatológico.

À época, os Rios Juruá, Acre, Purus, Tarauacá, Envira, Iaco e Moa, estavam próximos das cotas mínimas de alerta, que no caso do Juruá, é de 2 metros.